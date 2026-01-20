 Aller au contenu principal
Morningstar revoit à la baisse les prévisions de bénéfices pour a2 Milk en raison de la baisse du taux de natalité en Chine
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Morningstar abaisse ses prévisions d'Ebitda pour l'exercice 2026 de a2 Milk ATM.NZ de 2% à 306 millions de dollars néo-zélandais (178,40 millions de dollars) et ses prévisions à plus long terme d'environ 5% en moyenne, en raison de la baisse des taux de natalité sur le principal marché cible, la Chine

** La société de courtage note que la plupart des revenus de la société laitière proviennent de la vente de lait maternisé à la Chine; l'action de la société a chuté de 12,1 % depuis lundi après avoir appris que les taux de natalité en Chine en 2025 ont diminué de 17 % par rapport à 2024

** Nous nous attendons à ce que les naissances continuent de diminuer au cours de la prochaine décennie, bien que de manière plus progressive", indique Morningstar

** Cependant, la société de courtage ajoute que Co peut compenser la baisse du nombre de bébés par des augmentations de prix et de nouveaux gains de parts de marché, à condition que les consommateurs continuent d'accorder de l'importance à la marque Co

** Cependant, Morningstar s'attend à ce que cela se fasse au prix de coûts de marketing plus élevés, car les marques sont en concurrence sur un marché plus petit

** Augmentation de la juste valeur estimée de 16% à 9,30 dollars néo-zélandais, affirmant que la réduction des prévisions de bénéfices est plus que compensée par la baisse du coût moyen pondéré du capital

** ATM en baisse de 10% depuis le début de l'année, après avoir gagné 71,1% en 2025

(1 $ = 1,7153 dollar néo-zélandais)

