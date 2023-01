Morningstar réévalue plusieurs fonds de Pimco à la suite du départ d’un co-gérant

(NEWSManagers.com) - L’agence de notation Morningstar vient de placer plusieurs fonds de Pimco, dont Pimco Total Return fund, sous surveillance, à la suite du départ du gérant Scott Mather courant décembre. Il s’agit des fonds dénommés Pimco GIS Low Average Duration fund, Pimco GIS Total Return Bond Institutional USD, Pimco Low Duration ESG Institutional, Pimco Low Duration Institutional, Pimco Total Return ESG Institutional et Pimco Total Return Institutional, selon Morningstar.

Scott Mather ne gérait plus de fonds depuis octobre, car il avait pris un congé sabbatique, selon Bloomberg. Dès ce mois-là, la gestion de ses fonds avait été réorganisée. L'officialisation de son départ définitif pousse désormais Morningstar à réexaminer la notation de ces stratégies pour de bon.

Scott Mather, qui était directeur des investissements pour les stratégies « core » et managing director pour le bureau de Newport Beach, gérait plusieurs fonds, dont la gamme Pimco Low Duration ainsi que le fonds Pimco Total Return. La gestion de la gamme a été transférée à Marc Seidner, directeur des investissements pour les stratégies non-traditionnelles, aux gérants Daniel Hyman et Jelle Brons, qui ont rejoint Jerome Schneider. Ce dernier prend la direction du fonds Low Duration II en tandem avec Marc Seidner et Mike Cudzil. La stratégie Low Duration ESG sera gérée par Jelle Brons et Jerome Schneider, épaulés par Marc Seidner. Les fonds de la gamme Pimco Fixed Income Shares seront gérés par David Braun, Mike Cudzil et Vinayak Seshasayee. Pour le fonds Total Return, Scott Mather a été remplacé par Dan Ivascyn, directeur des investissements, et Qi Wang, directrice des investissements de l’implémentation de portefeuille, qui travaillent aux côtés des gérants déjà présents Mark Kiesel et Mohit Mittal.

Avant son départ, Scott Mather supervisait les activités d’investissement durable ainsi que la gestion des portefeuilles européens et pan-européens chez Pimco. Par le passé, il y a aussi co-dirigé les équipes chargées des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs. Avant de rejoindre Pimco en 1998, Scott Mather a été trader obligataire spécialisé dans les titres adossés à des créances hypothécaires chez Goldman Sachs à New York.