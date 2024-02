Morningstar passe Comgest, Fidelity et Pictet au niveau «avancé» en matière d’ESG

Pour la cinquième édition de son étude ESG Commitment Level, Morningstar s’est penché sur douze sociétés de gestion. Sur ce total, cinq ont été promues, dont trois du niveau «basique» à celui d’«avancé». Ces trois sociétés sont Comgest, Fidelity International et Pictet. Janus Henderson et Man Group, de leur côté, sont passées de la catégorie «faible» à «basique».

Le Morningstar ESG Commitment Level veut aider les investisseurs à évaluer l’alignement d’un gestionnaire d’actifs sur leurs préférences en matière de développement durable en donnant un aperçu des philosophies d’investissement durable, des processus d’intégration ESG, des ressources et des activités d’actionnariat actif de l’entreprise.

« Depuis nos dernières études, Comgest et Fidelity International ont significativement investi dans les équipes dédiées aux initiatives sur l’investissement durable. L’équipe de Comgest a pratiquement doublé sur les deux dernières années et l’équipe de FIdelity International a quadruplé depuis 2019 », explique Morningstar. L’agence note aussi que Comgest et Pictet ont fait de gros efforts dans leurs programmes d’actionnariat actif ces dernières années.

Janus Henderson et Man Group ont aussi musclé leurs équipes dédiées à l’ESG et renforcé leurs processus d’intégration des critères ESG. Mais les deux sociétés ont encore des progrès à faire, notamment concernant la publication de leur politique de vote.

Par ailleurs, Morningstar a initié la couverture de Nordea, qui a été classé comme «avancé».

Les six autres sociétés qui ont été passées en revue n’ont ni progressé, ni reculé. Ainsi, Amundi, HSBC AM et Jupiter sont restés dans la catégorie «avancée», tandis que Baillie Gifford, Eventide et Ninety One n’ont pas décollé du niveau «basique».

Aucune des entreprises passées en revue n’est devenue «leader», une catégorie qui regroupe l'élite en matière d’ESG, selon Morningstar. Ce groupe se compose toujours des huit mêmes sociétés de gestion , sur les 97 de l’univers : Affirmative Investment Management, Australian Ethical, Boston Trust Walden, Domini, Impax, Parnassus, Robeco et Steward Investors.

Les «leaders» représentent seulement 8% de l’ensemble, tandis que 24% sont classées «avancées». Le groupe le plus important de sociétés est celui des «basiques» (45?%). Les «faibles» sont à 23%.

Laurence Marchal