Morningstar : bond de 80% de la collecte sur le marché européen des ETF

Les ETF actions ont collecté 89,7 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 73% sur un an tandis que les flux vers les ETF obligataires ont totalisé 57,2 milliards d'euros, soit une progression de 72%.

(AOF) - Le marché européen des ETF a clôturé 2023 avec des flux annuels de 143,9 milliards d'euros, en hausse de 80% par rapport aux 79,8 milliards d'euros de 2022, selon les données de Morningstar. "Les ETF européens ont connu l'une des meilleures années sur 10 ans. L'explosion des flux vers les ETF d'actions et d'obligations a été le point marquant" a commenté Jose Garcia Zarate, directeur associé des stratégies passives chez Morningstar.

