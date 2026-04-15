Morgan Stanley sous les feux de la rampe après ses solides trimestriels
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 16:42
La banque d'affaires a dévoilé un bénéfice net part du groupe en croissance de 29% à près de 5,57 MdsUSD pour le 1er trimestre 2026, soit 3,43 USD par action, un BPA battant d'environ 13% l'estimation moyenne des analystes.
Ces résultats solides traduisent un ratio d'efficacité qui s'est amélioré de 3 points à 65%, à comparer à un consensus de près de 68% selon Jefferies et à un objectif de long terme de 70%, mais aussi des revenus en croissance de 16% à 20,58 MdsUSD.
Des revenus tirés par le dynamisme des activités de marché...
Plus précisément, la division " institutional securities " a vu ses revenus croître de 19% à un record de 10,72 MdsUSD, battant ainsi un consensus de 9,8 MdsUSD selon Jefferies, grâce en particulier aux revenus des activités de marché actions ( 25%) et de fixed income ( 29%).
"La vigueur de l'activité actions a été généralisée à toutes les lignes d'activité et à toutes les régions, mais particulièrement dans les activités de courtage de premier ordre et de produits dérivés, grâce à un engagement client soutenu", précise Jefferies.
...ainsi que par la banque d'investissement et la gestion de fortune
Autre composante de la division " institutional securities ", la banque d'investissement a vu ses revenus croître de 36%, tirés en particulier par ceux de son activité de conseil ( 74%), du fait de transactions achevées plus importantes aux Etats-Unis.
Concernant les autres divisions, si les revenus en gestion d'investissement se sont tassés de 4% à 1,54 MdUSD et ont ainsi manqué les attentes, ceux en gestion de fortune ont augmenté de 16% pour atteindre 8,52 MdsUSD, soit 120 MUSD de plus que prévu.
Jefferies souligne en outre que Morgan Stanley a racheté pour 1,75 MdUSD d'actions sur la période (contre 1,62 MdUSD en consensus), et a amélioré son ROTCE (rendement des capitaux investis) à 27,1%, à comparer aux 21,8% du 4e trimestre 2025.
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