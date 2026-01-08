Morgan Stanley renforce les rangs des directeurs généraux après la reprise des transactions, selon une note de service

Morgan Stanley MS.N a promu 184 employés au rang de directeur général cette année, soit une hausse de 6% par rapport à 2025, selon une note interne consultée par Reuters mercredi, alors que les transactions ont rebondi dans l'ensemble du secteur.

Les promotions, qui ont généralement lieu en janvier, ont augmenté par rapport aux 173 de l'année dernière, 70% d'entre elles se concentrant sur des rôles axés sur les revenus, et les personnes promues ont passé en moyenne 11 ans au sein de la grande banque de Wall Street, selon le mémo.

Institutional Securities, qui abrite les activités phares de la banque d'investissement et de trading, a représenté la plus grande part des promotions (48 %), suivie par la gestion d'investissement et la gestion de patrimoine (respectivement 12 % et 9 %).

L'environnement de la banque d'investissement s'est nettement amélioré en 2025, avec une résurgence des grandes fusions et acquisitions ainsi que des introductions en bourse de plusieurs milliards de dollars.

Selon les données de Dealogic, le total des revenus mondiaux des banques d'investissement a franchi la barre des 100 milliards de dollars en 2025, pour la première fois depuis l'année record de 2021.

Les banques de Wall Street s'attendent à ce que le secteur connaisse une nouvelle année faste alors que les marchés boursiers atteignent des sommets, que les taux d'intérêt diminuent et que l'examen de la concurrence des grandes transactions s'assouplit sous l'égide des régulateurs de l'administration Trump.

Bank of America BAC.N a promu 394 employés à des postes de directeur général en décembre, a rapporté Reuters, citant une source, tandis que Goldman Sachs GS.N a déclaré en novembre qu'elle promouvrait 638 cadres à des postes de directeur général en 2026, son nombre le plus élevé depuis 2021.

Chez Morgan Stanley, les femmes représentaient 27% des promotions de directeurs généraux, tandis que 31% des promotions basées aux États-Unis étaient ethniquement diversifiées, selon le mémo.

Les banques de Wall Street ont intensifié leurs efforts ces dernières années pour promouvoir davantage de femmes et d'employés issus de la diversité raciale à des postes de direction, dans un contexte de critiques de longue date sur la représentation au sommet de l'industrie.