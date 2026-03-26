Morgan Stanley relève son conseil sur STMicroelectronics
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:13
Selon la banque d'affaires américaine, le titre STMicro mérite une valorisation à un multiple de 18 à 20 fois, compte tenu de l'importance croissante des centres de données et de la dynamique cyclique.
"Nous entrevoyons une perspective plus claire de croissance pour 2027, la demande de centres de données s'imposant comme un moteur de croissance clé, parallèlement aux premiers signes de reprise conjoncturelle", affirme-t-elle.
Malgré un contexte macroéconomique qu'il juge toujours difficile, une meilleure visibilité permet à Morgan Stanley d'adopter une vision plus constructive pour le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 14:13:00.
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