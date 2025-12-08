Morgan Stanley relève General Motors à "surpondérer" ; l'action est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** L'action de General Motors GM.N augmente d'environ 2 % à 77 $ avant le marché

** Morgan Stanley relève la note à "surpondérer" de "pondération égale", augmente le PT de 54 $ à 90 $

** Le nouveau PT montre une hausse de 18,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier estime que la forte exécution opérationnelle de l'entreprise, une discipline plus stricte en matière de capital et une réorientation vers les camions et les SUV à plus forte marge la positionnent pour une croissance à long terme

** GM a "la meilleure discipline de l'industrie en matière de stocks et d'incitations aux États-Unis", et la réduction de l'incertitude politique pourrait soutenir son activité principale, selon Morgan Stanley

** Le courtier, cependant, augmente le PT de Ford F.N à 14 $ contre 11 $

** 18 courtiers sur 30 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 74 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 42,8 %