 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,64
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Morgan Stanley relève General Motors à "surpondérer" ; l'action est en hausse
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** L'action de General Motors GM.N augmente d'environ 2 % à 77 $ avant le marché

** Morgan Stanley relève la note à "surpondérer" de "pondération égale", augmente le PT de 54 $ à 90 $

** Le nouveau PT montre une hausse de 18,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier estime que la forte exécution opérationnelle de l'entreprise, une discipline plus stricte en matière de capital et une réorientation vers les camions et les SUV à plus forte marge la positionnent pour une croissance à long terme

** GM a "la meilleure discipline de l'industrie en matière de stocks et d'incitations aux États-Unis", et la réduction de l'incertitude politique pourrait soutenir son activité principale, selon Morgan Stanley

** Le courtier, cependant, augmente le PT de Ford F.N à 14 $ contre 11 $

** 18 courtiers sur 30 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 74 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 42,8 %

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,005 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
76,035 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank