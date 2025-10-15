Morgan Stanley réduit le prix cible de TransDigm en raison d'une dette plus élevée ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Morgan Stanley réduit le prix cible du fabricant de composants d'aéronefs TransDigm Group TDG.N à 1 600 $, contre 1 750 $, en raison d'une dette plus élevée

** Le nouveau prix cible représente une hausse de 21,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de TransDigm chutent de près de 4,5 % à environ 1 252,80 $

** Elle indique qu'elle abaisse le bénéfice par action (BPA) ajusté pour l'exercice 2025 à 36,65 $, contre 37,15 $, en raison de dépenses d'intérêt plus élevées.

** La société de courtage indique qu'elle met à jour l'estimation des bénéfices de l'exercice pour inclure les récentes transactions de dette de la société et le paiement d'un dividende spécial de 90 $ par action

** 18 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; leur prix cible médian est de 1565 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 6,4 % depuis le début de l'année