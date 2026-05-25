Morgan Stanley prévoit une réévaluation de la société australienne Tuas après l'échec de l'accord

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25 mai - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications australien Tuas Ltd TUA.AX ont chuté de 6,5% pour atteindre 2,160 dollars australiens

** L'opérateur de télécommunications a mis fin à un accord vendredi d'une valeur de 1,43 milliard de dollars singapouriens (1,12 milliard de dollars) visant à racheter la participation de Keppel KPLM.SI dans l'opérateur mobile M1 par l'intermédiaire de sa filiale Simba Telecom

** Morgan Stanley ramène la valorisation de la société australienne Tuas TUA.AX à son scénario de base, en supprimant le potentiel de hausse lié aux fusions-acquisitions

** La société de courtage estime que les actions semblent déconnectées des fondamentaux, reflétant un sentiment négatif et une incertitude réglementaire

** Il maintient ses prévisions de bénéfice inchangées, invoquant une forte croissance organique et des résultats récemment supérieurs aux attentes en termes de chiffre d'affaires, d'Ebitda et d'acquisitions d'abonnés

** Il souligne des incertitudes majeures concernant l'allocation du capital et d'éventuelles violations des règles d'utilisation du spectre faisant l'objet d'une enquête à Singapour

** Le titre a chuté de 68,46% cette année, en incluant la baisse du jour

(1 $ = 1,2765 dollar singapourien)