 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley nomme T-Mobile "top pick" parmi les valeurs télécoms américaines
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Morgan Stanley déclare que T-Mobile

TMUS.O est son meilleur choix dans l'industrie du sans-fil aux États-Unis; maintient une cote de "surpondération" sur l'action

** La société de courtage s'attend à ce que TMUS continue à gagner des parts de marché "grâce à la marque la plus forte, à la position la plus importante dans le spectre à bande moyenne et à un historique de satisfaction de la clientèle qui se distingue dans ce secteur"

** Morgan Stanley reste "surpondéré" sur AT&T T.N , déclare que le courtier est confiant dans la capacité de l'entreprise à respecter ses prévisions à long terme

** La société s'attend à des résultats "solides" en ce qui concerne les ajouts nets de services sans fil postpayés et son activité de fibre optique, aidée par le déploiement récent d'un spectre à bande moyenne supplémentaire

** Pour Verizon VZ.N , Morgan Stanley conserve une pondération égale, car l'entreprise est en pleine restructuration stratégique sous l'égide de son nouveau directeur général

** Relève l'estimation des ajouts nets de consommateurs postpayés de VZ pour l'exercice 2026, et s'attend à ce que la société optimise ses dépenses d'investissement

** Morgan Stanley réduit les prévisions pour AT&T T.N à 30 $ contre 32 $, Verizon VZ.N à 47 $ contre 48 $, et T-Mobile US

TMUS.O à 260 $ contre 280 $

** Jusqu'à la dernière clôture, TMUS avait chuté d'environ 9 % depuis le début de l'année, et T avait augmenté d'environ 8 %, tandis que VZ est resté stable

Valeurs associées

AT&T
24,435 USD NYSE -0,31%
ECHOSTAR RG-A
99,9311 USD NASDAQ +6,83%
T-MOBILE US
197,4800 USD NASDAQ -1,92%
VERIZON COMM
39,855 USD NYSE -0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit sans tendance claire en attendant la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:29 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé sans tendance claire mercredi et Wall Street était également dans le désordre à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens signe un contrat de plus de 500 ME avec les armées allemandes
    information fournie par Zonebourse 10.12.2025 18:22 

    Exosens , en partenariat avec Theon International, annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR). Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l'échelle ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon va payer plus de 580 millions de dollars pour régler une enquête fiscale en Italie
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:21 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Amazon aux paragraphes 3 à 5, et d'un historique d'une affaire ... Lire la suite

  • L'UE va-t-elle sauver la peau du "burger végétarien" et des "saucisses végétales" ? Les Etats membres et les eurodéputés doivent négocier mercredi sur l'avenir de ces dénominations contestées par les éleveurs ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Sursis pour le "burger végétarien", menacé dans l'UE
    information fournie par AFP 10.12.2025 18:10 

    L'Union européenne va-t-elle sauver les dénominations "burger végétarien" et "saucisses végétales" ? Les Etats membres et les eurodéputés n'ont pas réussi à trancher mercredi sur l'avenir de ces appellations contestées par les éleveurs. De nouvelles discussions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank