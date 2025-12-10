Morgan Stanley nomme T-Mobile "top pick" parmi les valeurs télécoms américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Morgan Stanley déclare que T-Mobile

TMUS.O est son meilleur choix dans l'industrie du sans-fil aux États-Unis; maintient une cote de "surpondération" sur l'action

** La société de courtage s'attend à ce que TMUS continue à gagner des parts de marché "grâce à la marque la plus forte, à la position la plus importante dans le spectre à bande moyenne et à un historique de satisfaction de la clientèle qui se distingue dans ce secteur"

** Morgan Stanley reste "surpondéré" sur AT&T T.N , déclare que le courtier est confiant dans la capacité de l'entreprise à respecter ses prévisions à long terme

** La société s'attend à des résultats "solides" en ce qui concerne les ajouts nets de services sans fil postpayés et son activité de fibre optique, aidée par le déploiement récent d'un spectre à bande moyenne supplémentaire

** Pour Verizon VZ.N , Morgan Stanley conserve une pondération égale, car l'entreprise est en pleine restructuration stratégique sous l'égide de son nouveau directeur général

** Relève l'estimation des ajouts nets de consommateurs postpayés de VZ pour l'exercice 2026, et s'attend à ce que la société optimise ses dépenses d'investissement

** Morgan Stanley réduit les prévisions pour AT&T T.N à 30 $ contre 32 $, Verizon VZ.N à 47 $ contre 48 $, et T-Mobile US

TMUS.O à 260 $ contre 280 $

** Jusqu'à la dernière clôture, TMUS avait chuté d'environ 9 % depuis le début de l'année, et T avait augmenté d'environ 8 %, tandis que VZ est resté stable