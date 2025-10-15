Morgan Stanley-Le bénéfice bondit au T3, porté par les transactions

Morgan Stanley MS.N a fait état mercredi d'un bénéfice en hausse au troisième trimestre, ses banquiers d'affaires ayant perçu davantage d'honoraires pour leurs conseils en matière de transactions et pour la souscription de ventes d'actions et de titres de créance.

La banque a enregistré un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars (3,96 milliards d'euros), soit 2,80 dollars par action, sur le trimestre, en hausse après 3,2 milliards, soit 1,88 dollar par action, il y a un an.

Le titre était en hausse de 2,1% dans les échanges avant-Bourse.

Une série de grandes transactions a permis à l'activité mondiale de fusions et acquisitions de dépasser la barre des 3.000 milliards de dollars cette année.

La résistance de l'économie américaine, l'optimisme suscité par les baisses de taux d'intérêt et l'allègement de la réglementation sous l'administration Trump ont incité les entreprises à conclure des transactions ou à faire appel aux marchés des capitaux.

Alors que les marchés sont proches de leurs niveaux records et que la Réserve fédérale américaine (Fed) reprendra son cycle de réduction des taux d'intérêt en septembre, les banquiers sont optimistes quant à la poursuite de cette dynamique au cours du quatrième trimestre et jusqu'en 2026.

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont augmenté de 44% pour atteindre 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,46 milliard de dollars l'année précédente.

"Notre société intégrée a réalisé un trimestre exceptionnel, avec des performances solides dans chacune de nos activités au niveau mondial", a déclaré le directeur général Ted Pick dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires total a atteint un record à 18,2 milliards de dollars sur la période.

Les revenus provenant de la souscription d'actions ont bondi à 652 millions de dollars, contre 362 millions de dollars l'année précédente.

Les concurrents de Morgan Stanley, notamment JPMorgan Chase

JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont également bénéficié d'une augmentation des fusions et acquisitions et des introductions en bourse (IPO) sur le trimestre.

GESTION DE PATRIMOINE

Le chiffre d'affaires de la gestion de patrimoine - l'une des priorités de Morgan Stanley - a atteint le niveau record de 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à l'augmentation des valorisations boursières.

La marge avant impôt de l'unité a été de 30,3% au cours du trimestre, atteignant ainsi son objectif à long terme.

La gestion de patrimoine procure à Morgan Stanley des revenus stables, qui lui permettent d'amortir la volatilité des activités de négociation et de banque d'investissement.

La banque a ajouté 81 milliards de dollars d'actifs nets au cours du trimestre, tandis que les flux d'actifs basés sur les commissions s'élevaient à 42 milliards de dollars.

Le total des actifs des clients pour la gestion de patrimoine et d'investissement a atteint 8.900 milliards de dollars au cours du trimestre, se rapprochant ainsi de l'objectif de la banque de gérer 10.000 milliards de dollars d'actifs de clients.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil à Bangalore et Tatiana Bautzer à New York, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)