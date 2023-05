Morgan Stanley IM : premier closing de son fonds 1GT pour un montant de 500 millions de dollars

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management (MSIM) a annoncé le premier closing de son fonds 1GT (1GT), dédié au capital-investissement climatique, avec 500 millions de dollars d'engagements. Les investisseurs comprennent des fonds de pension publics et privés et une compagnie d'assurance opérant dans la région nordique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Vikram Raju, Responsable de l’investissement Climatique en Private Equity et de 1GT chez MSIM, a déclaré : " L’atteinte de la moitié de notre objectif représente une étape importante ".

1GT se concentre sur les investissements dans les entreprises qui visent à collectivement, éviter ou éliminer de l'atmosphère terrestre, l'émission d'une gigatonne d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2e), à compter de la date de lancement jusqu'en 2050, date correspondant à l'objectif " Net Zéro " fixé par les Nations unies.

Le fonds cible des investissements dans les entreprises privées dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, de l'alimentation et de l'agriculture durables, et de l'économie circulaire. 1GT est un fonds article 9 du règlement SFDR.