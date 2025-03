Morgan Stanley IM lance un fonds exposé au Direct Lending

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management (MSIM) annonce le lancement du fonds Morgan Stanley European Private Income Fund (Epif), une Sicav Part II permettant aux investisseurs à la recherche de flux de revenus de s'exposer au marché européen du Direct Lending via une structure semi-liquide. Il s’agit d’identifier et investir dans un portefeuille diversifié de prêts seniors négociés de gré à gré auprès d’entreprises européennes "de taille intermédiaire occupant des positions de premier plan sur leur marché, disposant de fortes barrières à l'entrée et d'équipes de direction expérimentées".

Afin d'améliorer la liquidité pour les investisseurs, Epif devrait également investir environ 10% de son capital dans des prêts syndiqués et des obligations. En outre, le fonds favorisera "certaines caractéristiques environnementales et/ou sociales" au sens de l'Article 8 de la réglementation SFDR.

"Nous sommes heureux d'offrir à nos clients l'accès à des opportunités de revenus sur le marché européen du Direct Lending dont les perspectives de rendements ajustés du risque sont, selon nous, particulièrement attrayantes", a déclaré Mark Jochims responsable de la dette privée européenne chez MSIM.