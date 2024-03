Morgan Stanley IM lance le fonds MS INVF Systematic Liquid Alpha Fund

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management lance le fonds MS INVF Systematic Liquid Alpha Fund en France et dans plusieurs pays européens. Cette stratégie vise à offrir aux investisseurs un niveau de rendement attrayant tout en présentant une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles. Le fonds, géré par l'équipe Hedge Funds de Morgan Stanley IM, s'appuie sur un ensemble de stratégies d'investissements diversifiés dans différentes classes d'actifs dont les actions, les obligations, le monétaire ou équivalent, les devises et les matières premières.

Il cible une performance décorrélée des marchés avec une volatilité annualisée de 8% sur le long terme.

"En ciblant des classes d'actifs non-traditionnelles, le fonds offre aux investisseurs une liquidité quotidienne et une diversification de leur portefeuille via une exposition à un large ensemble de facteurs non directionnels", a déclaré Thomas Chaussier, directeur Morgan Stanley IM France.