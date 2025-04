Morgan Stanley IM décollecte plus de 13 milliards de dollars au premier trimestre

L’activité gestion d’actifs de Morgan Stanley a vu sortir 13,6 milliards de dollars au premier trimestre 2025 de la part de ses clients. La décollecte a été surtout tirée par l’activité monétaire et overlay, qui a subi des rachats nets de 19 milliards de dollars, alors qu’elle avait attiré 66,8 milliards de dollars au trimestre précédent.

Les actions ont aussi décollecté à hauteur de 4,7 milliards de dollars, mais cela était déjà le cas dans des proportions similaires sur le dernier trimestre 2024 et sur le premier trimestre 2024. Les fonds obligataires et les fonds alternatifs ont en revanche enregistré des flux positifs, de 3 milliards et 7,1 milliards de dollars, respectivement.

Les encours totaux de Morgan Stanley sont ressortis à 1.647 milliards de dollars, en repli de 1?% par rapport au trimestre précédent, mais en progression de 9?% sur un an.

Les revenus nets se sont établis à 1,6 milliard de dollars, en hausse de 16?% sur un an. Le bénéfice avant impôts s’est inscrit à 323 millions de dollars, en augmentation de 34?% sur un an.

Laurence Marchal