Morgan Stanley : hausse des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 13:41

15 janvier - ** Les actions de la principale banque américaine Morgan Stanley MS.N augmentent de 1,3 % à 183,13 $ avant le marché ** MS annonce un BPA ajusté de 2,68 $ pour le quatrième trimestre contre 2,22 $ il y a un an

** L'augmentation du nombre de fusions et d'acquisitions a permis aux revenus de la banque d'investissement d'atteindre 2,41 milliards de dollars, contre 1,64 milliard de dollars l'année précédente

** 10 des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 15 à "conserver"; le PT médian est de 190 $ - données compilées par LSEG

** MS a gagné 41,2% en 2025, surperformant l'indice S&P 500

.SPX .

