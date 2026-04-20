Morgan Stanley estime que l'IA agentique élargit les dépenses en matière de puces au-delà des processeurs graphiques et des unités centrales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley a déclaré que l'intelligence artificielle de plus en plus autonome pourrait stimuler la demande d'unités centrales de traitement (CPUs), remodeler la construction des centres de données et élargir les investissements au-delà des puces graphiques qui ont dominé le boom de l'IA jusqu'à présent.

"Alors que l'IA passe de la génération à l'action autonome, le goulot d'étranglement informatique se déplace vers l'unité centrale et la mémoire, entraînant un changement radical de l'intensité informatique générale", a déclaré Morgan Stanley dans une note publiée dimanche, ajoutant que la demande d'unités de traitement graphique (GPU) reste forte.

* Morgan Stanley estime que l'IA agentique pourrait ajouter 32,5 à 60 milliards de dollars au marché des processeurs de centres de données qui dépasse déjà les 100 milliards de dollars d'ici 2030.

* L'IA agentique désigne les systèmes capables de planifier des tâches et de prendre des mesures de leur propre chef, plutôt que de se contenter de répondre à des invites.

* Selon Morgan Stanley, la prochaine vague d'IA agentique sera davantage motivée par la coordination que par la puissance informatique brute.

* Les unités centrales jouent de plus en plus le rôle de couche de contrôle pour les systèmes d'IA qui gèrent des tâches à plusieurs étapes.

* La demande de mémoire devrait augmenter fortement, élargissant les dépenses d'IA au-delà des GPU aux fabricants de puces, aux fournisseurs de mémoire et à la fabrication.

* Les entreprises situées dans les parties de l'écosystème où l'offre est limitée pourraient obtenir un meilleur pouvoir de fixation des prix, a ajouté la maison de courtage.

* Morgan Stanley considère les entreprises suivantes comme des bénéficiaires potentiels - Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O , Intel INTC.O et Arm O9Ty.F

ARM.O dans les processeurs et les accélérateurs; Micron MU.O , Samsung

005930.KS et SK hynix 000660.KS dans les mémoires; TSMC 2330.TW et ASML

ASML.AS dans la fabrication de puces et d'équipements.