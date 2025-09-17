 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 801,49
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Morgan Stanley combine deux équipes de banque d'investissement pour créer le groupe Global Power and Energy, selon une note de service
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley regroupe deux équipes de banque d'investissement, Global Energy et Global Power and Utilities, au sein d'un nouveau groupe Global Power and Energy.

Selon un mémo envoyé mercredi, les co-chefs du groupe seront Jon Fouts et Michael O'Dwyer et la fusion des équipes vise à s'adapter aux évolutions du paysage énergétique mondial, avec une demande croissante d'énergie provenant à la fois de sources traditionnelles et renouvelables.

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
157,220 USD NYSE +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank