Morgan Stanley combine deux équipes de banque d'investissement pour créer le groupe Global Power and Energy, selon une note de service

Morgan Stanley regroupe deux équipes de banque d'investissement, Global Energy et Global Power and Utilities, au sein d'un nouveau groupe Global Power and Energy.

Selon un mémo envoyé mercredi, les co-chefs du groupe seront Jon Fouts et Michael O'Dwyer et la fusion des équipes vise à s'adapter aux évolutions du paysage énergétique mondial, avec une demande croissante d'énergie provenant à la fois de sources traditionnelles et renouvelables.