Morgan Stanley: bénéfice en hausse avec le M&A et les transactions

Illustration du logo de Morgan Stanley

Morgan Stanley a fait état mercredi d'une hausse de son ‌bénéfice au premier trimestre, la banque citant une recrudescence des opérations de fusion-acquisition et une forte augmentation des revenus issus de ​ses activités de transactions.

Le bénéfice de Morgan Stanley s'est élevé à 5,6 milliards de dollars (4,76 milliards d'euros) au premier trimestre, soit 3,43 dollars par action, contre 4,3 milliards, soit 2,60 dollars par action, un an plus tôt.

Après une année 2025 exceptionnelle en matière de ​transactions, les grandes banques d'investissement s'attendent à ce que la dynamique des fusions-acquisitions se poursuive cette année.

Un environnement réglementaire plus favorable pourrait inciter les entreprises disposant de liquidités ​importantes à renforcer leurs activités par le biais de rachats ⁠et de fusions, malgré les menaces que fait peser la guerre en Iran sur l'économie mondiale.

Le volume des transactions à ‌l'échelle mondiale a déjà atteint 1.380 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, selon les données compilées par Dealogic, après une année 2025 presque record au cours de laquelle les fusions-acquisitions mondiales ont ​dépassé les 4.810 milliards de dollars.

Les marchés mondiaux ‌ont également connu de fortes fluctuations ces dernières semaines, alors que l'escalade du conflit entre ⁠les États-Unis, Israël et l'Iran a fait grimper les prix du pétrole et alimenté les craintes que l'inflation ne reste élevée plus longtemps.

La volatilité observée dans toutes les classes d'actifs a incité les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles et à renforcer leur couverture ⁠contre d'éventuelles pertes, une tendance ‌qui stimule généralement l'activité des salles de marché.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de la banque d'investissement ⁠de Morgan Stanley a grimpé de 36% pour atteindre 2,12 milliards de dollars, tandis que celui du trading sur actions a ‌augmenté de 25% pour atteindre 5,15 milliards et celui des titres à revenu fixe a bondi de 29% ⁠pour atteindre 3,36 milliards de dollars.

LA BANQUE D'INVESTISSEMENT BRILLE

Morgan Stanley figurait parmi les conseillers d'Unilever ⁠dans le cadre du projet ‌de fusion de son activité alimentaire avec McCormick, qui donnera naissance à un géant mondial de l'alimentation pesant 65 milliards de dollars.

Par ​ailleurs, les tensions accrues au Moyen-Orient ont déstabilisé les marchés boursiers ‌et freiné l'appétit pour le risque, pesant sur le marché des introductions en Bourse (IPO), même si certaines entreprises, notamment dans les secteurs de l'industrie et de ​la défense, ont continué à poursuivre leur cotation.

Morgan Stanley figure parmi les chefs de file de l'opération d'introduction en bourse record de SpaceX, dans le cadre de laquelle la société dirigée par Elon Musk pourrait lever 75 milliards de dollars ⁠pour une valorisation potentielle de 1.750 milliards.

Les dirigeants des banques d'investissement ont averti que le marché des nouvelles introductions en bourse était devenu plus sélectif en raison de l'incertitude économique, mais s'attendent à un rebond une fois que les conditions se seront stabilisées.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de Morgan Stanley a atteint 20,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre 17,7 milliards de dollars un an plus tôt.

Le titre de la banque de Wall Street prenait 2% avant la cloche.

(Rédigé par Utkarsh Shetti à Bangalore; version ​française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)