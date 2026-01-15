Morgan Stanley-Bénéfice en hausse au T4 avec la banque d'investissement

Morgan Stanley MS.N a fait état jeudi d'un bénéfice en hausse au quatrième trimestre, porté par les gains réalisés par sa banque d'investissement, avec notamment la forte augmentation des transactions et un quasi-doublement des commissions sur les émissions obligataires

La banque américaine a indiqué un bénéfice de 4,40 milliards de dollars (3,78 milliards d'euros), soit 2,68 dollars par action, au quatrième trimestre, contre 3,71 milliards de dollars et 2,22 dollars par action un an plus tôt.

Dans un communiqué, le directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, a déclaré que "les activités de banque d'investissement se sont accélérées et les marchés mondiaux sont restés solides".

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la banque d'investissement de Morgan Stanley a enregistré 2,41 milliards de dollars de chiffre d'affaires, contre 1,64 milliard de dollars un an plus tôt.

L'action prend 1,6% dans les échanges avant-Bourse.

L'année dernière, une vague de transactions importantes a propulsé le montant total des fusions et acquisitions mondiales au-delà de 5.100 milliards de dollars, l'engouement pour l'intelligence artificielle et les baisses de taux de la Réserve fédérale ayant encouragé les patrons à se lancer dans des rachats.

Les marchés boursiers ont atteint des niveaux record à la fin de l'année dernière, malgré la volatilité au premier semestre due aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump.

(Rédigé par Ateev Bhandari à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)