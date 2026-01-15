 Aller au contenu principal
Morgan Stanley bat le consensus pour son BPA trimestriel
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 13:48

Morgan Stanley publie un bénéfice net part du groupe en croissance de 18% à près de 4,4 milliards de dollars pour le 4e trimestre 2025, soit un BPA de 2,68 dollars, battant d'environ 11% l'estimation moyenne des analystes.

A près de 17,9 MdsUSD, les revenus de la banque d'affaires se sont accrus de 10%, tandis que son ratio d'efficacité s'est amélioré d'un point à 68%, "démontrant son levier opérationnel tout en continuant d'investir dans ses activités".

La division "institutional securities" a vu ses revenus croitre de 9% à 7,93 MdsUSD (une croissance tirée par un bond de 47% en banque d'investissement), devant les divisions de gestion de fortune ( 13%) et de gestion d'investissement ( 5%).

"Morgan Stanley a délivré une performance exceptionnelle en 2025", juge son PDG Ted Pick, expliquant que "des investissements pluriannuels ont contribué à la croissance et à la dynamique au sein de la firme intégrée".

