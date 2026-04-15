Morgan Stanley bat le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 13:48
À 20,58 MdsUSD, les revenus de la banque d'affaires se sont accrus de 16%, tandis que son ratio d'efficacité s'est amélioré de 3 points à 65%, "démontrant son levier opérationnel tout en continuant d'investir dans ses activités".
Plus précisément, la division "institutional securities" a vu ses revenus croître de 19% à un record de 10,72 MdsUSD, ayant "bénéficié d'un engagement client soutenu et d'une forte présence mondiale", selon le PDG Ted Pick.
Les revenus de cette division ont reflété à la fois une forte performance des activités de marché (tant en actions qu'en revenu fixe), aidée par une volatilité accrue, et la vigueur de la banque d'investissement, tirée par le conseil.
Concernant les autres divisions, si les revenus en gestion d'investissement se sont tassés de 4%, ceux en gestion de fortune ont augmenté de 16%, avec des actifs nets de 118 MdsUSD et des flux d'actifs rémunérés de 54 MdsUSD.
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