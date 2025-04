Morgan Stanley: augmentation de 29% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net part du groupe en croissance de plus de 26% à 4,31 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2025, soit un BPA de 2,60 dollars (+29%), pour des revenus en hausse de 17% à un record de peu plus de 17,7 milliards.



'La performance vigoureuse de la division 'institutional securities' a été tirée par notre activité de marchés, avec un segment actions affichant des revenus records de 4,1 milliards de dollars', précise son président et CEO Ted Pick.



Le dirigeant de la banque d'affaires new-yorkaise met aussi en avant des actifs totaux de clients en gestion de fortune et d'investissement qui ont atteint 7.700 milliards de dollars, soutenus par 94 milliards de dollars de nouveaux actifs nets.





Valeurs associées MORGAN STANLEY 106,550 USD NYSE 0,00%