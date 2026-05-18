Morgan Stanley abaisse la note d'Applied Materials à « neutre » en raison de préoccupations liées à la valorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Morgan Stanley abaisse la note du fournisseur d'équipements pour la fabrication de puces Applied Materials

AMAT.O , la faisant passer de « surpondérer » à « neutre »

** La société de courtage note qu'AMAT se négocie avec une « décote de valorisation significative » par rapport à ses pairs Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O « compte tenu de ses performances et des inquiétudes concernant la perte de parts de marché en Chine »

** Nous pensons qu'AMAT gagnera des parts de marché en 2026, mais, étant donné que nos prévisions de croissance sont en ligne avec celles du secteur des équipements pour usines de fabrication de plaquettes en 2027, nous estimons que la décote de valorisation a peu de chances de se réduire à court terme - Morgan Stanley

** La note moyenne de 39 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 520 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de 69,90 % depuis le début de l'année