Morgan Stanley abaisse KLA à "equal-weight" (pondération égale)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Morgan Stanley rétrograde le fournisseur d'équipements de fabrication de puces KLA Corp

KLAC.O de "pondération supérieure" à "pondération égale"

** Les actions de la société ont légèrement baissé de 0,15 % à environ 1 070 $ dans les premiers échanges

** Cependant, la société de courtage augmente le PT à 1 093 $ à partir de 928 $, le nouveau PT montre une prime de 2 % par rapport à la dernière clôture des actions

** Morgan Stanley voit une hausse relative limitée en raison de la valorisation de KLAC par rapport à ses pairs Applied Materials et Lam Research

** La société de courtage s'attend toujours à ce que KLAC surpasse le marché des équipements de fabrication d'eau en 2025 et 2026, citant un "catalyseur riche pour un redressement" qui a déjà été évalué

** La société détient une position dominante dans le contrôle des processus des semi-conducteurs, avec ses outils de métrologie et d'inspection intégrés dans le flux de production de TSMC et de Samsung

** 13 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 930 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 69,8 % depuis le début de l'année