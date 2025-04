Moonfare : "Les marchés secondaires sont un potentiel de croissance considérable"

(AOF) - "Comment les marchés du Private Equity évolueront-ils au deuxième trimestre ?" C'est la question que se pose Sanjay Gupta, directeur des investissements chez Moonfare. "L'environnement économique reste incertain, en particulier aux États-Unis. Cependant, malgré cela, les taux d'intérêt demeurent stables dans la zone euro et aux États-Unis. La politique de Trump, en revanche, engendre de nouvelles tendances en matière d’actifs privés", explique t-il.

La première concerne l'accent mis sur les technologies de sécurité et de défense en Europe, ainsi que la tendance croissante des fonds de capital-risque et de croissance à renforcer leur exposition. Aux États-Unis, on observe une évolution vers une privatisation accrue de secteurs tels que la santé, l'éducation, les infrastructures et la défense. Compte tenu de l'incertitude macroéconomique persistante, nous nous concentrons plus que jamais sur les gestionnaires disposant de compétences opérationnelles solides, capables de naviguer dans la volatilité des marchés et de générer activement de la valeur grâce au développement stratégique", détaille Sanjay Gupta.

L'année 2024 a été marquée par un volume record de transactions secondaires, atteignant 160 milliards de dollars, alors que les gestionnaires de fonds (GPs) et les investisseurs institutionnels (LPs) recherchaient davantage de liquidités. Avec près de 200 milliards de dollars de capitaux non investis, les marchés secondaires resteront un levier essentiel en 2025.

"Nous nous attendons à ce que les vendeurs utilisent de plus en plus les transactions secondaires comme un outil tactique pour affiner leur exposition et optimiser la composition de leurs portefeuilles. Il est à noter que les marchés secondaires ne représentent encore qu'environ 1% des actifs privés totaux, ce qui souligne leur potentiel de croissance considérable dans les années à venir", conclut Sanjay Guptal.