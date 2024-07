Moonfare lance une stratégie semi-liquide

(AOF) - Moonfare, la plateforme digitale de l’investissement en private equity, lance sa première stratégie semi-liquide. Cette stratégie est pilotée par Sanjay Gupta, chief investment officer de Moonfare, qui a déclaré que cette dernière combinait deux grandes frontières pour le secteur du private equity : les investissements secondaires et la liquidité.

La stratégie propriétaire de transactions secondaires s'appuiera sur l'expertise de Moonfare en matière d'investissements directs et sur ses relations avec des gestionnaires et des intermédiaires de premier plan, pour atteindre un équilibre entre les continuation funds dirigés par les GPs et les transactions secondaires dirigées par les LPs.

"Cette stratégie se concentrera sur des actifs de qualité et des fonds gérés par des gestionnaires de premier ordre", explique Moonfare.

Sanjay Gupta prévoit que les fonds secondaires, qui peuvent offrir un profil risque-rendement attrayant, une atténuation significative de la courbe en J, des délais de distribution plus courts et la possibilité d'une large diversification, continueront à se développer grâce à la manière dont la croissance des levées de fonds primaires stimule le flux des transactions secondaires, et grâce aux levées de fonds secondaires record de ces dernières années.