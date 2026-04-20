Moonfare lance une nouvelle stratégie technologique centrée sur l’IA

(AOF) - Moonfare, plateforme mondiale d'investissement et de gestion en private equity, annonce le lancement d'une nouvelle stratégie dédiée à l'intelligence artificielle, axée sur les phases early et growth, visant à offrir une exposition diversifiée aux innovations technologiques de rupture. Cette stratégie reposera sur un portefeuille sélectionné de growth de premier plan, complété par des investissements directs dans des entreprises technologiques leaders sur leur segment.

Elle s'appuie sur une allocation principale composée de 8 à 15 gérants parmi les plus performants, sélectionnés pour leur capacité à identifier et accompagner, dans la durée, des entreprises technologiques de référence à travers différents cycles de marché, complétée par 8 à 15 opportunités de co-investissement issues du réseau de partenaires de Moonfare.

La stratégie ciblera plusieurs thématiques clés, dont l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé, les technologies de pointe, les infrastructures financières et la robotique avancée. Les premières allocations incluent des gérants technologiques affichant des performances de premier quartile, ainsi qu'une exposition directe à une entreprise spécialisée dans les solutions de traitement et d'analyse des données. La construction du portefeuille vise à équilibrer les différentes phases de développement et les segments technologiques.

Les fonds de capital-risque et de croissance de premier plan sont souvent sursouscrits, avec des capacités limitées et des tickets d'entrée élevés, ce qui restreint leur accessibilité. En mutualisant la demande et en s'appuyant sur des relations de long terme avec les gérants, Moonfare est en mesure d'obtenir des allocations de qualité institutionnelle et de construire un portefeuille visant à capter la création de valeur au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle et des technologies avancées.

Ce lancement s'inscrit dans le développement des activités de gestion de Moonfare, notamment avec sa stratégie de co-investissement. Il reflète l'accent mis par la société sur une sélection rigoureuse et une construction de portefeuille disciplinée, afin d'offrir un accès différencié au private equity à une clientèle avertie et aux family offices.