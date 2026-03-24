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Moody's dégrade un fonds de crédit privé de KKR en catégorie spéculative
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:07

L'agence Moody's a abaissé la note du fonds FS KKR Capital Corp en raison d'une détérioration de la qualité de ses actifs. Cette décision reflète des performances en recul et des risques accrus dans le secteur du crédit privé.

Moody's a dégradé la note du fonds de crédit privé FS KKR Capital Corp, géré par KKR et Future Standard, la faisant passer de Baa3 à Ba1, en catégorie spéculative. Cette décision s'explique par une dégradation de la qualité des actifs, marquée notamment par une hausse des créances douteuses, qui représentaient 5,5% du portefeuille à fin 2025, un niveau élevé parmi les business development companies . L'agence souligne également une baisse de la rentabilité et une érosion de la valeur nette d'inventaire par rapport aux fonds comparables.

Le fonds a enregistré une perte nette de 114 millions de dollars au quatrième trimestre et un bénéfice limité à 11 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2025. Cette situation intervient dans un contexte plus large de tensions sur le marché du crédit privé, où les inquiétudes liées aux défauts, notamment dans le secteur des logiciels, poussent certains investisseurs à réduire leur exposition.

La dégradation de la note pourrait entraîner une hausse du coût de financement du fonds, qui utilise l'endettement pour soutenir ses rendements. Moody's met également en garde contre d'autres facteurs de risque, tels qu'un levier supérieur à la moyenne, une part plus importante de prêts avec paiement en nature et une proportion plus faible de prêts de premier rang, généralement considérés comme plus sûrs.

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