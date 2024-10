Moody’s confirme les notes A1 avec une perspective stable

Moody’s Ratings (Moody’s) a confirmé la note A1 Insurance Financial Strength Rating (IFSR) d’ageas SA/NV (« Ageas »), la société holding du Groupe Ageas qui opère également en tant que société de réassurance. Moody’s a également confirmé la note d’émetteur à long terme A1 d’Ageas, la note A1 IFSR d’AG Insurance et la note Baa2 (hyb) des obligations subordonnées junior (titres FRESH) émises par Ageasfinlux S.A. Les perspectives de toutes les entités restent stables.

La confirmation des notes reflète le succès du Groupe dans la réalisation de ses objectifs dans le cadre du plan stratégique Impact24 et le lancement du nouveau plan Elevate27 visant à améliorer la diversification des activités, les marges et la génération de capital. Ces notes continuent de refléter la forte position d’Ageas sur ses marchés européens, en particulier en Belgique avec une marque AG Insurance très forte, et la croissance de ses revenus en Asie, un marché clé pour le Groupe. Elle reflète également la diversification des bénéfices et la forte capitalisation d'Ageas. Ces atouts sont toutefois en partie contrebalancés par un contrôle limité sur les entités à forte croissance en Asie (essentiellement des filiales non consolidées) et les canaux de distribution, ainsi que par une proportion relativement élevée d'actifs à haut risque dans le portefeuille d'investissement pour le niveau de notation.

Les perspectives stables sur Ageas, AG Insurance et Ageasfinlux S.A. indiquent que Moody's s'attend à ce que, dans les 12 à 18 prochains mois, le Groupe Ageas maintienne un profil financier solide, notamment un profil de bénéfices diversifié et une solide capitalisation, ainsi qu'une position forte sur ses principaux marchés.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 17.1 milliards en 2023.

