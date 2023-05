Montpensier Finance lance son fonds M International Convertible 2028

(AOF) - La gamme de Montpensier Finance s’étoffe avec le lancement du fonds daté M International Convertible 2028. Ce fonds est daté à échéance 2028 avec un objectif de rendement actuariel brut de 7%. Il aura la particularité d’être investi uniquement en obligations convertibles internationales (couvert en euros) à profil crédit, d’avoir une maturité de 3-5 ans. Il sera diversifié sur 80 à 100 émissions. Les équipes de Montpensier Finance ont souhaité profiter des opportunités du marché pour offrir un complément d’allocation à une poche taux/crédit classique.

Le fonds intègrera son process de gestion ESG et sera catégorisé Article 8 SFDR.

L'univers des obligations convertibles internationales apporte une poche diversifiante et complémentaire au High Yield et a d'ailleurs la particularité d'avoir un taux de défaut historiquement plus faible ainsi qu'une duration plus courte (3,4 ans en moyenne).

De plus, les obligations convertibles, contrairement aux obligations classiques, offrent des clauses attractives en cas de M&A (clause put porteur) et disposent d'une composante optionnelle à valorisation extrêmement faible pouvant améliorer la rémunération.