Montpensier Arbevel annonce l'arrivée de Matthieu Détroyat
information fournie par AOF 20/11/2025 à 15:47

(AOF) - Montpensier Arbevel annonce l’arrivée de Matthieu Détroyat au sein de son équipe de gestion actions européennes. Il prend la co-responsabilité du fonds Best Business Models SRI aux côtés d’Olivier Fellous. Diplômé d'un Master en Finance de l'ESDES Lyon, Matthieu Détroyat a débuté sa carrière en tant qu'analyste financier sell-side chez Nomura à Londres, puis chez Natixis à Paris, où il a couvert différents secteurs européens jusqu'en 2013.

Il a ensuite rejoint le buy-side au sein d'Advenis comme analyste-gérant, avant d'intégrer La Financière de l'Échiquier, où il a pris la responsabilité du fonds Echiquier Major.

En 2020, il a rejoint Eleva Capital, où il a lancé les stratégies thématiques durables et développé la politique d'investissement responsable de la société.

