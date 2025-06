Montefiore dévoile une organisation dédiée au "Private Wealth"

(AOF) - Montefiore Investment a annoncé le renforcement de son offre à destination des investisseurs privés et la mise en place d’une organisation dédiée au " Private Wealth ". " Cette initiative marque une nouvelle étape dans le développement de Montefiore, qui fête cette année son 20e anniversaire, à l’heure où s’accélère l’ouverture du non coté auprès d’un public plus large ", explique la société d'investissements.

Montefiore entend répondre à la demande des investisseurs privés en leur donnant un accès direct à son expertise et savoir-faire historiques dans l'accompagnement des PME et ETI européennes rentables et en forte croissance.

En moyenne, les sociétés en portefeuille passent d'un taux de croissance annuel de 8% avant l'entrée de Montefiore au capital, à 26% par an pendant la période d'accompagnement.

Pour piloter ce développement stratégique, Joséphine Loréal rejoint Montefiore Investment en tant que head of private wealth. Elle apportera près de 20 ans d'expertise dans la distribution d'actifs auprès des professionnels de la gestion patrimoniale, gestion privée et gestion de fortune.

Passée par CDC IXIS AM (Natixis IM), Edmond de Rothschild Asset Management, ou plus récemment, Apax Partners et Astorg, elle rejoint Montefiore avec pour mission de structurer une offre sur-mesure.