Monte Rosa Therapeutics plonge après le lancement d'une offre d'actions de 200 millions de dollars

8 janvier -

** Les actions de Monte Rosa Therapeutics GLUE.O ont baissé de 1,1 % en avant-marché à 23,03 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Boston, Massachusetts, a commencé mercredi soir () une offre de 200 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés

** Les actions de GLUE ont fait un bond de 45 % pour clôturer à 23,28 $, leur plus haut niveau depuis 4 ans, après que la société ait déclaré en début de journée que son médicament pour le cœur, le MRT-8102, avait fortement réduit l'inflammation () lors d'un essai de stade précoce

** Co a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'avancement du MRT-8102 dans les maladies inflammatoires chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques (ASCVD), et pour le développement continu de sa plate-forme QuEENTM, et à d'autres fins, selon le prospectus de l'offre ()

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints, rejoints par Wedbush et LifeSci Capital en tant que teneurs de livre passifs

** GLUE a environ 65,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars

** L'action a triplé au cours des trois derniers mois jusqu'à la clôture de mercredi

** Les 9 analystes sont tous haussiers et leur PT médian est de 30 $, contre 18 $ il y a un mois, selon les données de LSEG