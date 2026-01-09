Monte Rosa Therapeutics en baisse après une augmentation de capital de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier -

** Les actions de Monte Rosa Therapeutics GLUE.O ont baissé de 1,9 % avant la cloche à 24,82 $ après l'émission de 300 millions de dollars d'actions

** La biotech basée à Boston, Massachusetts, a déclaré jeudi soir () avoir vendu 12,5 millions d'actions, y compris ~1,4 million de

** L'action a bondi de 45% le mercredi après que la société a déclaré que son médicament pour le cœur, MRT-8102, a fortement réduit l'inflammation () dans un essai de stade précoce

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer l'avancement du MRT-8102 dans les maladies inflammatoires chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques (ASCVD), et pour poursuivre le développement de sa plate-forme QuEENTM, selon le prospectus de l'offre ()

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints; Wedbush et LifeSci Capital sont les teneurs de livre passifs

** Jusqu'à jeudi, les actions ont augmenté de 61% depuis le début de l'année, après un gain de 126% en 2025

** Les 9 analystes sont tous optimistes sur le titre; PT médian de 30 $, selon les données de LSEG