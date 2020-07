Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monte dei Paschi vend un portefeuille immobilier à Ardian Reuters • 01/07/2020 à 21:09









MONTE DEI PASCHI VEND UN PORTEFEUILLE IMMOBILIER À ARDIAN MILAN (Reuters) - La Monte dei Paschi dei Siena a annoncé mercredi avoir cédé un portefeuille d'actifs immobiliers à Ardian, un fonds français de capital-investissement. La transaction, rendue nécessaire la restructuration de la plus ancienne banque du monde encore en activité, devrait améliorer le ratio CET1 de capitaux de 13 points de base par rapport à son niveau de mars, a dit Monte dei Paschi dans un communiqué. Ardian, né dans le giron d'Axa, est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, en concurrence notamment avec Blackstone et Lexington Partners. (Francesca Landini; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées BANCA MPS MIL +3.05%