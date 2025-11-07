 Aller au contenu principal
Monte dei Paschi: baisse du bénéfice (-12,7%) sur les 9 premiers mois 2025 pour raisons fiscales
information fournie par Boursorama avec AFP 07/11/2025 à 09:53

La banque Monte dei Paschi di Siena a vu son bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2025 reculer de 12,7% sur un an, à 1,4 milliard d'euros, pour des raisons fiscales qui cachent des commissions en hausse.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Le bénéfice des neuf premiers mois 2024 (1,6 milliard d'euros) comprenait des crédits d'impôt de 470 millions d'euros, qui ont été réduits à 78 millions d'euros en 2025.

Sans ces effets fiscaux, la banque voit son résultat net augmenter de 17,5% grâce à une forte hausse des commissions, qui compense une baisse des taux d'intérêt, décrit sa direction dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le bénéfice net a atteint 474 millions d'euros, dépassant largement les attentes des analystes (355 millions selon FactSet).

La banque généraliste Monte dei Paschi doit présenter sa nouvelle stratégie au premier trimestre 2026 après avoir établi sa fusion avec la banque d'affaires Mediobanca.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCA MPS
7,425 EUR MIL 0,00%

