Monster Beverage dépasse les prévisions grâce à la forte demande en boissons énergisantes

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Monster Beverage MNST.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, la demande en boissons énergisantes restant forte malgré l'incertitude économique générale.

Les consommateurs soucieux de leur santé privilégient de plus en plus les boissons énergisantes et sans sucre au détriment des sodas classiques, la demande restant soutenue même si l'inflation pèse sur le budget des ménages.

* Le mois dernier, ses concurrents PepsiCo PEP.O et Coca-Cola KO.N ont tous deux dépassé les prévisions trimestrielles grâce à la demande soutenue pour leurs boissons.

* Les actions de la société ont progressé de 5 % en séance prolongée.

* « Le secteur mondial des boissons énergisantes continue d’afficher une croissance solide, portée par une demande accrue des consommateurs », a déclaré le directeur général Hilton H. Schlosberg.

* Le chiffre d'affaires trimestriel du segment des boissons énergisantes, le plus important de Monster, a augmenté de 27,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,19 milliards de dollars, tandis que celui des marques d'alcool a reculé de 5,9 % à 32,7 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires net de Monster au premier trimestre a augmenté de 26,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,35 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 16 % à 2,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société basée à Corona, en Californie, a affiché un bénéfice ajusté de 58 cents par action au premier trimestre, contre des estimations de 53 cents par action.