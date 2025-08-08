 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Monster Beverage bondit après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Monster Beverage MNST.O augmentent de 7 % à 65,10 $ avant le marché

** Le fabricant de boissons énergétiques annonce une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre, à 2,11 milliards de dollars, grâce à une demande soutenue et à une innovation rapide en matière de produits

** Les ventes ont dépassé les estimations de 2,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice par action de 52 cents, supérieur aux estimations de 47 cents

** La société de courtage RBC augmente ses prévisions sur l'action à 68 $, contre 64 $ auparavant

** "Nous voyons une configuration favorable pour MNST et prévoyons une amélioration séquentielle de son chiffre d'affaires en raison de la tarification, du soutien à l'innovation et de l'atténuation de la faiblesse des magasins de proximité () en 2024", déclarent les analystes de RBC

** Piper Sandler augmente également les prévisions à 74 $ contre 54 $

** 14 courtiers sur 26 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 68 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 16 % depuis le début de l'année

