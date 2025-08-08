Monroe Capital bondit sur l'accord de fusion avec Horizon Technology Finance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de la société de financement spécialisée Monroe Capital Corp. MRCC.O ont bondi de 11,7 % à 6,97 $ avant la mise sur le marché

** MRCC a annoncé jeudi en fin de journée qu'elle fusionnerait avec Horizon Technology Finance HRZN.O , une autre société de développement commercial sous l'égide de Monroe Capital

** HRZN et MRCC sont toutes deux affiliées à la société de gestion d'actifs Monroe Capital

** Les actionnaires de MRCC recevront des actions HRZN équivalentes à la valeur nette d'inventaire des actions MRCC

** Robert Dodd, analyste chez Raymond James, estime que la transaction pourrait créer de la valeur pour les actionnaires de MRCC, étant donné que HRZN se négocie à un prix sensiblement plus élevé que MRCC par rapport à la valeur de l'actif net (P/NAV)

** À la dernière clôture, l'action MRCC a baissé de 26,6 % depuis le début de l'année