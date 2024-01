Monoprix s'efforce de "se concentrer sur le client", malgré le contexte autour de Casino

( AFP / BERTRAND GUAY )

"Si on commence à piloter l'entreprise" en fonction des actualités concernant Casino, "on ne va pas s'en sortir", a déclaré mardi à l'AFP Guillaume Seneclauze, le président de Monoprix, une des enseignes phares du groupe de distribution en difficulté, affichant sa volonté de "se concentrer sur le client".

"Si on commence à piloter l'entreprise en fonction de l'article du jour, des pressions et des intérêts des gens, on ne va pas s'en sortir. La seule, la meilleure façon, c'est de se concentrer sur le client", a déclaré Guillaume Seneclauze en faisant visiter un magasin Monoprix situé au pied du Moulin Rouge, place Blanche, dans le nord de Paris.

Ce magasin ouvert dans les années 30 a été rénové pendant neuf mois et vient de rouvrir ses portes.

"Si le client est avec nous, s'il revient avec nous, c'est la meilleure carte pour être +secure+ dans son travail", a-t-il encore déclaré.

Guillaume Seneclauze était interrogé sur l'éventuelle difficulté des quelque 20.000 salariés de Monoprix, qui compte 800 magasins sous cinq enseignes (Monoprix, monop’, monop'beauty, Monoprix Maison et Naturalia), à travailler dans un contexte lourd d'incertitudes pour le groupe Casino dans son ensemble.

Monoprix, avec ses 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, fait partie des entreprises du groupe qui sont entrées fin octobre et jusqu'au 25 février en procédure de sauvegarde accélérée.

Le groupe Casino, engagé dans la restructuration de son lourd endettement, est en outre en négociations avec ses concurrents Intermarché et Auchan afin de leur céder 313 super et hypermarchés.

Monoprix, comme Franprix ou CDiscount, doit rester dans le groupe Casino qui devrait connaître à horizon mars/avril un changement d'actionnaires et passer entre les mains des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds Attestor.

Philippe Palazzi, appelé à devenir directeur général de l'ensemble, a rappelé mi-janvier qu'était prévu un programme d'investissements à hauteur de 300 millions d'euros par an jusqu'en 2028 pour redresser les comptes. Interrogé sur l'avenir de l'équipe actuelle, il avait indiqué prévoir "des changements" mais "gardera aussi les personnes compétentes".