 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 739,43
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MongoDB s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O grimpent de 28,89% à 278,48 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société relève sa prévision de bénéfice annuel ajusté à 3,64-3,73 $ par action, contre une prévision antérieure de 2,94-3,12 $

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 devrait se situer entre 2,34 et 2,36 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,25 à 2,29 milliards de dollars

** Revenus de 591,4 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 553,4 millions de dollars - données compilées par LSEG; BPA ajusté de 1 $ au deuxième trimestre, contre 0,66 $ prévu

** Atlas (la base de données cloud entièrement gérée de MDB) voit sa croissance des revenus s'accélérer à 29%, ajoutant plus de 5 000 clients depuis le début de l'année - le plus haut niveau jamais atteint pour le premier semestre d'une année

** Confluent CFLT.O progresse de 1,3 % et Datadog DDOG.O ajoute 2 % dans des échanges limités

** La majorité des sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 307,5 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CONFLUENT RG-A
17,7600 USD NASDAQ -0,22%
DATADOG RG-A
126,3100 USD NASDAQ -1,61%
MONGODB-A
214,3400 USD NASDAQ -1,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank