MongoDB s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

27 août - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O grimpent de 28,89% à 278,48 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société relève sa prévision de bénéfice annuel ajusté à 3,64-3,73 $ par action, contre une prévision antérieure de 2,94-3,12 $

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 devrait se situer entre 2,34 et 2,36 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,25 à 2,29 milliards de dollars

** Revenus de 591,4 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 553,4 millions de dollars - données compilées par LSEG; BPA ajusté de 1 $ au deuxième trimestre, contre 0,66 $ prévu

** Atlas (la base de données cloud entièrement gérée de MDB) voit sa croissance des revenus s'accélérer à 29%, ajoutant plus de 5 000 clients depuis le début de l'année - le plus haut niveau jamais atteint pour le premier semestre d'une année

** Confluent CFLT.O progresse de 1,3 % et Datadog DDOG.O ajoute 2 % dans des échanges limités

** La majorité des sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 307,5 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 8% depuis le début de l'année