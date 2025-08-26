MongoDB fait un bond après avoir augmenté ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du fabricant de logiciels de base de données MongoDB MDB.O ont bondi de 22 % à 261,22 $ dans les échanges prolongés ** MDB s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 se situe entre 3,64 et 3,73 dollars, par rapport à sa prévision précédente de 2,94 et 3,12 dollars

** Les recettes annuelles devraient se situer entre 2,34 et 2,36 milliards de dollars, contre 2,25 et 2,29 milliards de dollars prévus précédemment

** 30 des 39 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus et 9 à "conserver"; PT médian de 275 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de MDB ont baissé de 7,9 % depuis le début de l'année