MongoDB augmente alors que l'entreprise de logiciels prévoit des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et nomme un nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O augmentent de 4,8 % à 377,67 $

** MDB a nommé Chirantan Desai, responsable des produits et de l'ingénierie de Cloudflare, au poste de directeur général

** Desai succédera à Dev Ittycheria, qui quitte ses fonctions après plus de 11 ans à la tête de l'entreprise.

** La société déclare qu'elle s'attend à dépasser le haut de sa fourchette de perspectives pour le troisième trimestre de l'exercice 26

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de ~55% cette année