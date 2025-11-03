 Aller au contenu principal
MongoDB augmente alors que l'entreprise de logiciels prévoit des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et nomme un nouveau directeur général
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O augmentent de 4,8 % à 377,67 $

** MDB a nommé Chirantan Desai, responsable des produits et de l'ingénierie de Cloudflare, au poste de directeur général

** Desai succédera à Dev Ittycheria, qui quitte ses fonctions après plus de 11 ans à la tête de l'entreprise.

** La société déclare qu'elle s'attend à dépasser le haut de sa fourchette de perspectives pour le troisième trimestre de l'exercice 26

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de ~55% cette année

