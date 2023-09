Moneta lève 108 millions d’euros pour son troisième fonds fermé

- Moneta Asset Management a recueilli 108 millions d’euros pour son fonds MME 2028, le dernier né de sa gamme de fonds fermés dédiés aux moyennes et petites valeurs. Ces capitaux ont été levés en trois mois auprès de distributeurs, particuliers éligibles et investisseurs institutionnels. Lancé en avril dernier, le fonds est désormais fermé.Directement inspiré de MME 2026 et MME 2027, ses prédécesseurs lancé ces deux dernières années, le nouveau fonds MME 2028 présente un format inédit : fermeture aux souscriptions et aux retraits pendant une période de cinq ans. « L’objectif est de pouvoir opter pour des paris tranchés et profiter d’éventuels stress de marché en ayant la capacité de prendre des positions importantes, notamment sur des valeurs peu liquides qui sont sous pression dans de tels cas de figure », explique un communiqué de la société de gestion française.Ce montant porte à environ 500 millions d’euros l’encours en valeur de marché des trois millésimes de fonds fermés gérés par Moneta, selon Andrzej Kawalec, son directeur général. Ces trois fonds s’ajoutent au FCP Moneta Micro Entreprises, le fonds phare de la société sur les petites et moyennes valeurs, fermé aux souscriptions depuis 2009. A lire aussi: « Nous pouvons créer d’autres fonds pour concrétiser nos idées »

Laurence Marchal