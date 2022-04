Moneta lance MME 2027 : à souscrire sans tarder !

Raphaël Lucet et Romain Burnand, gérants du fonds MME 2027. (© DR)

L'équipe de gestion de Moneta Asset Management propose un fonds qui sera fermé fin juin pour investir dans des petites et moyennes valeurs à fort potentiel.

La société de gestion Moneta Asset Management lance un nouveau fonds baptisé MME 2027, principalement investi sur des petites et moyennes valeurs européennes.

Les «investisseurs avertis» auront jusqu'au 30 juin pour souscrire une part à un prix élevé de 100.000 euros ! Ce fonds «haut de gamme» ne sera pas éligible au PEA ni aux contrats d'assurance vie français, mais il pourra être placé dans un compte titre ordinaire ou une assurance vie luxembourgeoise.

Le fonds MME 2027, bâti sur le modèle de Moneta Micro Entreprises (fermé depuis 2009) et de MME 2026 lancé en avril 2021, vise une collecte maximum de 150 millions d'euros. La société elle-même et l'équipe de gestion investissent 15 millions dans le fonds.

Une fois la période de souscription terminée, le fonds sera fermé jusqu'à l'échéance du 30 juin 2027. Une valeur estimative sera calculée une fois par mois. Les épargnants pourront toutefois conserver leurs parts au-delà, pour une nouvelle période cinq ans.

Pouvoir investir sur des titres peu liquides

La fermeture du fonds aux souscriptions et aux retraits permettra aux gérants, Romain Burnand et Raphaël Lucet, d'investir plus sereinement dans des entreprises cotées à faible liquidité boursière.

La société de gestion a depuis longtemps montré sa capacité à délivrer des performances élevées sur le segment des petites valeurs.

