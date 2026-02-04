Mondelez prévoit une année 2026 en demi-teinte, les hausses de prix faisant fuir les consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mondelez International MDLZ.O , société mère de Cadbury, s'attend à une année en demi-teinte, car les augmentations de prix détournent les consommateurs soucieux des coûts, qui sont déjà préoccupés par l'augmentation du coût de la vie et l'incertitude macroéconomique.

Les actions de la société basée à Chicago étaient en baisse d'environ 4 % après la clôture des marchés mardi.

Mondelez a déclaré que les consommateurs, en particulier aux États-Unis, réduisent leurs dépenses et se tournent vers les canaux de distribution à bas prix, ce qui pèse sur les volumes après plusieurs séries de hausses de prix visant à compenser la forte augmentation des coûts du cacao.

Les prix du cacao ont augmenté de 160 % en 2024 et ont depuis chuté dans un contexte d'excédent mondial, mais l'entreprise a déclaré qu'elle s'était déjà approvisionnée en cacao pour 2026 à des taux supérieurs aux niveaux actuels du marché, ce qui l'empêche de réduire immédiatement les prix de ses produits.

Le directeur général Dirk Van de Put a déclaré que la confiance des consommateurs américains "reste faible", avec des acheteurs à la baisse et des acheteurs à revenus plus élevés qui gravitent autour de snacks "meilleurs pour la santé", en particulier ceux qui contiennent des protéines. L'Europe reste également fragile, a-t-il ajouté, bien que les volumes de chocolat devraient s'y stabiliser après la vague de prix de l'année dernière.

L'entreprise s'attend à ce que la croissance organique de son chiffre d'affaires net pour 2026 soit comprise entre 0 et 2 %, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,84 %, tandis que le bénéfice devrait croître dans une fourchette comprise entre 0 et 5 % sur une base ajustée, par rapport aux attentes qui tablaient sur une hausse de 8,3 %, selon les données compilées par LSEG.

"Les volumes de Mondelez ont décéléré séquentiellement alors que les prix se sont accélérés - ce qui témoigne à la fois d'un consommateur tendu et de la nécessité de compenser l'inflation du coût des intrants, en particulier le cacao", a déclaré Michael Gunther, vice-président de la recherche et de l'intelligence du marché chez ConsumerEdge.

Les volumes du quatrième trimestre ont chuté de 4,8 points de pourcentage. Dans le même temps, les prix ont augmenté de 9 points, contribuant à une augmentation de 9,3 % du chiffre d'affaires à 10,50 milliards de dollars, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 10,31 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 72 cents par action a également dépassé les estimations de 2 cents.

Mondelez a déclaré qu'elle ajustait ses prix sur certains marchés et qu'elle s'attendait à ce que cela contribue à améliorer les volumes.

Son rival PepsiCo PEP.O , qui a également dépassé les résultats trimestriels mardi, a déclaré qu'il réduirait les prix de ses principales marques de snacks, telles que Lay's et Doritos, jusqu'à 15 %, à la suite d'une réaction négative des consommateurs.