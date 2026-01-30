Mondelez nomme le directeur financier Zaramella au poste de directeur de l'exploitation et se met à la recherche d'un nouveau directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mondelez International MDLZ.O a annoncé que son directeur financier, Luca Zaramella, élargirait son rôle pour devenir le directeur des opérations du fabricant d'Oreo à partir de février. Le fabricant de Toblerone a également déclaré qu'il recherchait le successeur de Zaramella au poste de directeur financier, qu'il occupe depuis 2018.

Le rôle de COO nouvellement créé est conçu pour améliorer l'exécution et augmenter la vitesse de prise de décision, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Ce changement permettra également au directeur général Dirk Van De Put de se concentrer davantage sur les grandes initiatives stratégiques de l'entreprise, la croissance à long terme et la stratégie de création de valeur, a ajouté le porte-parole. Mondelez a dû faire face à des pressions sur les volumes, les consommateurs soucieux de leur valeur ayant réduit leurs achats de chocolats et de snacks coûteux, tout en recherchant des options de snacks plus sains. L'entreprise devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre le 3 février.