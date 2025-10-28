 Aller au contenu principal
Moncler-Baisse moins importante que prévu du CA au T3
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 18:28

Le chiffre d'affaires du groupe italien de vêtements de luxe Moncler MONC.MI a baissé de 1% à taux constants au troisième trimestre, touché par la faible demande touristique en Europe et au Japon, malgré une augmentation des ventes dans les Amériques.

Le groupe basé à Milan, surtout connu pour ses doudounes glamour, a enregistré un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros pour la période juillet-septembre, supérieur aux prévisions du consensus des analystes fournies par la société, qui étaient de 604 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de la marque Moncler est resté stable en Asie - une région qui représente environ la moitié du total - la Chine ayant continué à surpasser le reste de la région, tandis que le Japon et la Corée ont enregistré de faibles performances.

(Elisa Anzolin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

© 2025 Thomson Reuters.

