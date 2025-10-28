Moncler-Baisse moins importante que prévu du CA au T3

Le chiffre d'affaires du groupe italien de vêtements de luxe Moncler MONC.MI a baissé de 1% à taux constants au troisième trimestre, touché par la faible demande touristique en Europe et au Japon, malgré une augmentation des ventes dans les Amériques.

Le groupe basé à Milan, surtout connu pour ses doudounes glamour, a enregistré un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros pour la période juillet-septembre, supérieur aux prévisions du consensus des analystes fournies par la société, qui étaient de 604 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de la marque Moncler est resté stable en Asie - une région qui représente environ la moitié du total - la Chine ayant continué à surpasser le reste de la région, tandis que le Japon et la Corée ont enregistré de faibles performances.

(Elisa Anzolin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)